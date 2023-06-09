За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 213 770 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
1010 российских оккупантов, 10 танков и 13 БПЛА. Потери врага за 8 июня
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Потери врага
- личного состава — около 213770 (+1010) человек ликвидировано,
- танков — 3901 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 3702 (+34) ед,
- РСЗО — 599 (+4) ед,
- средства ПВО — 359 (+4) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13),
- крылатые ракеты — 1171 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,
- специальная техника — 502 (+2).
Источник: Минфин
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