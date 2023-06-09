Валютный прогноз: в ЕС по итогам I квартала 2023 года зафиксирована рецессия

Резкий рост цен на энергоносители все же привел к рецессии в ЕС. По итогам I квартала 2023 года в странах Евросоюза был зафиксирован спад на уровне в 0,1%. Ущерб от энергокризиса оказался существенно меньшим, чем от пандемии коронавируса. В этой связи остается открытым вопрос относительно последующих действий ЕЦБ. Дальнейшее повышение учетной ставки может существенно ускорить темпы экономического спада. С другой стороны, инфляция в ЕС остается на достаточно высоких отметках. Все это создает условия для развития стагфляции и ценового роста на фоне снижения объемов производства. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD было сформировано сопротивление на 1,0833. Поддержка пока еще не проявилась и доллар может укрепиться к уровню 1,0655. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0762.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9062, а поддержка образовалась на отметке 0,8942. В случае закрепления цены выше 0,8988 доллар сумеет подняться к уровню 0,9175. В противном случае он может ослабнуть до 0,8869.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6686, а уровень поддержки образовался на 0,6458. Не исключено, что доллар США ослабнет до 0,6835. Сигналом к этому может стать закрепление котировок над уровнем 0,6686.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначилcя уровень поддержки — 138,24, а сопротивление на 140,74. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо закрепиться над уровнем 138,76.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD сформировалось сопротивление на 1,2541. При закреплении ниже уровня 1,2392 фунт может ослабнуть до отметки 1,2255.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6031. Сопротивление при этом находится на 0,6105. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6183.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Если уровень сопротивления будет пробит, то USD укрепится до 1,3805.