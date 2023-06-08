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8 июня 2023, 18:53 Читати українською

Акционер Сенс Банка просит СНБО разрешить его продажу европейскому инвестору

Номинальный держатель акций Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) ABH Holdings SA просит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешить соглашение, по которому акции банка будут проданы европейскому инвестору. В компании уверяют, что средства от продаж не попадут к подсанкционным владельцам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ABH Holdings SA

Номинальный держатель акций Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) ABH Holdings SA просит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешить соглашение, по которому акции банка будут проданы европейскому инвестору.
Фото: sensebank.com.ua

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В заявлении подчеркивают, что после полномасштабного вторжения России в Украине ввели новые регуляторные правила относительно подсанкционных собственников, в частности, что доли этих собственников в капитале банка не могут превышать по 10%.

«Чтобы выполнить это требование, ABHH достиг не имеющей обязательного характера договоренности с международным инвестором о продаже 75,6% акций Sense Bank. Предложенная транзакция не предусматривает поступления каких-либо средств акционерам, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что завершение продаж осуществляется при условии выполнения всех условий, предусмотренных законодательством Украины и обеспечения того, чтобы ни одна сторона не нарушала законодательство о санкциях в любой юрисдикции, включая Украину.

В ABH Holdings SA подтверждают, что подали документы по согласованию соглашения по продаже акции банка в НБУ и отметили, что вскоре предоставят дополнительную информацию, необходимую в соответствии с действующим законодательством.

Компания также отмечает, что сделка по продаже акций банка не нарушит санкционный режим США, ЕС и Великобритании. В то же время, в Украине операции с активами подсанкционных лиц запрещены.

«ABHH признает, что для того, чтобы предпринять дальнейшие шаги по продаже, необходимо будет получить решение соответствующих украинских органов власти, в том числе решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и Указ Президента о внесении изменений в соответствующую санкцию, решение Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины», — сообщили в ABH Holdings.

Напомним

«Минфин» писал, что в Нацбанк Украины поступил неполный пакет документов на приобретение существенного участия в Сенс Банке от потенциального покупателя.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка.

Источник: Минфин
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