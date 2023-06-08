Маск готов к расширению бизнеса в КНР

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июня 2023, 18:30 Читати українською

Маск готов к расширению бизнеса в КНР

Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил главе китайского МИД, что его компания готова к расширению масштабов деятельности на территории этого государства, сообщает LBLV. Еще в министерстве отметили, что предприниматель высказался против разъединения китайской и американской экономических систем, так как их интересы тесно переплетены.

Маск встретился с главой министерства спустя пару часов после прибытия в столицу Поднебесной с визитом, который заранее не анонсировался. За 3 последних года бизнесмен прилетел в Поднебесную в первый раз. В ходе своего визита в эту страну Маск намеревался провести ряд встреч с чиновниками высокого ранга, обсудив с ними шанхайскую фабрику Tesla.

Компания не стала давать комментариев относительно поездки своего руководителя, маршрута, которым он передвигался в Китае, а также приписываемых ему заявлений. В то же время аналитики отмечают, что Маск прибыл в КНР именно тогда, когда его автопроизводитель оказался в затруднительном положении. Сейчас Tesla вынуждена бороться со все более мощными соперниками на внутреннем китайском рынке. Кроме того, в отношении перспектив увеличения предприятия компании в КНР сохраняется неопределенность.

Tesla хочет построить в Китае еще одну фабрику

Сегодня Поднебесная занимает для компании Маска второе место среди крупнейших рынков, уступая только Соединенным Штатам. Кроме того, шанхайская фабрика — это в настоящее время самое крупное предприятие компании Маска. Сейчас рыночные игроки испытывают определенные сомнения насчет возможности наращивания выпуска электрокаров в КНР, а также масштабов этого увеличения.

Еще один важный вопрос сейчас — возможность выдачи китайскими регуляторами разрешения на внедрение расширенной системы поддержки водителя для автомобилей Tesla. На рынках других государств доступ к ней предоставляется в качестве элемента системы Full Self-Driving.

Ранее в средствах массовой информации начали распространяться данные о том, что Tesla собирается построить на шанхайской территории еще одно предприятие, которое будет выпускать аккумуляторные батареи Megapack, напоминают в LBLV. Предполагается, что строить фабрику начнут во второй половине 2023-го и запустят ее в апреле-июне 2024-го.

Дмитрий Доронин, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами