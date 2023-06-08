Маск готов к расширению бизнеса в КНР

Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил главе китайского МИД, что его компания готова к расширению масштабов деятельности на территории этого государства, сообщает LBLV . Еще в министерстве отметили, что предприниматель высказался против разъединения китайской и американской экономических систем, так как их интересы тесно переплетены.

Маск встретился с главой министерства спустя пару часов после прибытия в столицу Поднебесной с визитом, который заранее не анонсировался. За 3 последних года бизнесмен прилетел в Поднебесную в первый раз. В ходе своего визита в эту страну Маск намеревался провести ряд встреч с чиновниками высокого ранга, обсудив с ними шанхайскую фабрику Tesla.

Компания не стала давать комментариев относительно поездки своего руководителя, маршрута, которым он передвигался в Китае, а также приписываемых ему заявлений. В то же время аналитики отмечают, что Маск прибыл в КНР именно тогда, когда его автопроизводитель оказался в затруднительном положении. Сейчас Tesla вынуждена бороться со все более мощными соперниками на внутреннем китайском рынке. Кроме того, в отношении перспектив увеличения предприятия компании в КНР сохраняется неопределенность.

Tesla хочет построить в Китае еще одну фабрику

Сегодня Поднебесная занимает для компании Маска второе место среди крупнейших рынков, уступая только Соединенным Штатам. Кроме того, шанхайская фабрика — это в настоящее время самое крупное предприятие компании Маска. Сейчас рыночные игроки испытывают определенные сомнения насчет возможности наращивания выпуска электрокаров в КНР, а также масштабов этого увеличения.

Еще один важный вопрос сейчас — возможность выдачи китайскими регуляторами разрешения на внедрение расширенной системы поддержки водителя для автомобилей Tesla. На рынках других государств доступ к ней предоставляется в качестве элемента системы Full Self-Driving.

Ранее в средствах массовой информации начали распространяться данные о том, что Tesla собирается построить на шанхайской территории еще одно предприятие, которое будет выпускать аккумуляторные батареи Megapack, напоминают в LBLV. Предполагается, что строить фабрику начнут во второй половине 2023-го и запустят ее в апреле-июне 2024-го.

Дмитрий Доронин, финансовый аналитик LBLV