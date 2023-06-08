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8 июня 2023, 17:48 Читати українською

Бюджетный комитет согласовал выделение 1,5 миллиарда на строительство трех водопроводов

Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 1,5 миллиарда гривен на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа в Facebook .

Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 1,5 миллиарда гривен на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

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Куда пойдут деньги

Выделение средств согласовано для реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов. Ожидается, что строительство будет продолжаться до 2 лет.

Новые линии будут проложены по направлениям:

  • Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище;
  • Марганец — Никополь;
  • Хортица — Томаковка.

Общая протяженность водопроводов составит 87 км.

«По оценкам экспертов, из-за очередного террористического акта россиян, кризиса питьевой и технической воды ощутят на себе по меньшей мере четыре области и Крым. Больше всего из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции пострадает Днепропетровская область. Масштабы трагедии просто катастрофические, поэтому мы должны действовать быстро», — отметила Подласа.

Депутат напомнила, что согласно закону «О Государственном бюджете на 2023 год», решения Кабмина о выделении средств из специального Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии вступают в силу после согласования Комитетом по бюджету.

После принятия двух решений о выделении средств из Фонда ликвидации, в Фонде остается 55,8 млрд гривен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+26
Андрій М***к
Андрій М***к
8 июня 2023, 17:58
#
На вінницький аерпорт теж виділили кошти. Ні грошей, ні аеропорту+знищене аеронавігаційне обладнання в 2022 році. Що там з мільярдом дерев?
+
0
Segaf
Segaf
8 июня 2023, 19:56
#
Зато бакс 37 20)) логики ноль.
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