Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 1,5 миллиарда гривен на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа в Facebook .
Бюджетный комитет согласовал выделение 1,5 миллиарда на строительство трех водопроводов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Куда пойдут деньги
Выделение средств согласовано для реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов. Ожидается, что строительство будет продолжаться до 2 лет.
Новые линии будут проложены по направлениям:
- Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище;
- Марганец — Никополь;
- Хортица — Томаковка.
Общая протяженность водопроводов составит 87 км.
«По оценкам экспертов, из-за очередного террористического акта россиян, кризиса питьевой и технической воды ощутят на себе по меньшей мере четыре области и Крым. Больше всего из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции пострадает Днепропетровская область. Масштабы трагедии просто катастрофические, поэтому мы должны действовать быстро», — отметила Подласа.
Депутат напомнила, что согласно закону «О Государственном бюджете на 2023 год», решения Кабмина о выделении средств из специального Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии вступают в силу после согласования Комитетом по бюджету.
После принятия двух решений о выделении средств из Фонда ликвидации, в Фонде остается 55,8 млрд гривен.
Комментарии - 2