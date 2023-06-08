United24 запустила сбор на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС

Фандрейзинговая платформа UNITED24 запустила сбор « Поможем спасателям » на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба платформы в телеграм-канале.

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Отмечается, что на собранные средства будут приобретены лодки, мотопомпы, фонари, гидрокостюмы, спасательная техника для экстренных служб Украины.



Сделать донат можно по ссылке.

Также в UNITED24 сообщили, что бизнес начал направлять средства на преодоление последствий взрыва Каховской ГЭС.

В частности, компания Dragon Capital направила 10 млн грн, аптечный холдинг «АТЦ» — 2,85 млн грн, сеть «Варус» — 2 млн грн.