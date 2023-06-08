Более 20 украинских ІТ-компаний открыли офисы в Польше из-за войны

После 24 февраля 2022 года по меньшей мере 20 ІТ-компаний с украинскими корнями приступили к работе в Польше. Об этом сообщает DOU.eu.

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В настоящее время в этих компаниях работает 870 специалистов в Польше и более 15 000 глобально.

Среди крупнейших украинских ІТ-компаний компаний, открывших офисы в Польше:

Plarium,

Valtech,

Forte Group,

Dev.Pro.

Стоит отметить, что в аналитике не учтены вышедшие на польский рынок компании до 24 февраля 2022 года.

Напомним

«Минфин» писал, что украинские IT-компании привлекли около $1 млрд венчурных инвестиций 2022 года, преимущественно это были инвестиции иностранных компаний, тогда как активность большинства украинских компаний из других секторов, инвестировавших в развитие IT до войны, упала до нуля.