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8 июня 2023, 15:08 Читати українською

Более 20 украинских ІТ-компаний открыли офисы в Польше из-за войны

После 24 февраля 2022 года по меньшей мере 20 ІТ-компаний с украинскими корнями приступили к работе в Польше. Об этом сообщает DOU.eu.

После 24 февраля 2022 года по меньшей мере 20 ІТ-компаний с украинскими корнями приступили к работе в Польше.
Фото: pixabay.com

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В настоящее время в этих компаниях работает 870 специалистов в Польше и более 15 000 глобально.

Среди крупнейших украинских ІТ-компаний компаний, открывших офисы в Польше:

  • Plarium,
  • Valtech,
  • Forte Group,
  • Dev.Pro.

Стоит отметить, что в аналитике не учтены вышедшие на польский рынок компании до 24 февраля 2022 года.

Напомним

«Минфин» писал, что украинские IT-компании привлекли около $1 млрд венчурных инвестиций 2022 года, преимущественно это были инвестиции иностранных компаний, тогда как активность большинства украинских компаний из других секторов, инвестировавших в развитие IT до войны, упала до нуля.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+58
kadaad1988
kadaad1988
8 июня 2023, 15:16
#
Там они и останутся.
+
0
mlp711141
mlp711141
8 июня 2023, 17:28
#
Это способ закрепиться за границей…
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