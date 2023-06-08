Банк Канады повысил ключевую ставку до самого высокого уровня за 22 года

Банк Канады в среду повысил ставку овернайта до 22-летнего максимума в 4,75%. Причем аналитики сразу же прогнозируют еще одно повышение в следующем месяце, чтобы снизить стабильно высокую инфляцию. Об этом сообщает Reuters.

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С января Центробанк Канады находился в состоянии ожидания, чтобы оценить влияние предыдущих повышений после того, как в марте 2022 года восемь раз повысил стоимость заимствований до 15-летнего максимума в 4,50% — скорейшего цикла ужесточения в истории банка.

Удивительно высокие потребительские расходы, восстановление спроса на услуги, оживление жилищной активности и напряженный рынок труда свидетельствуют о том, что избыточный спрос более устойчив, чем ожидалось, говорится в заявлении центрального банка.

Из-за роста инфляции в апреле и того факта, что трехмесячные показатели базовой инфляции остаются высокими, Банк Канады заявил, что «усилились опасения, что инфляция может застрять на уровне, значительно выше целевого показателя в 2%».

Учитывая это, совет управляющих Центробанка решил, что «монетарная политика не была достаточно ограничительной, чтобы вернуть спрос и предложение в равновесие и стабильно вернуть инфляцию до целевого уровня 2%».

«Мы ожидаем повышения еще 25 базисных пунктов в июле», — сказал вице-президент по экономике рынков капитала в Scotiabank Дерек Холт.

В последний раз ставка достигала 4,75% в апреле-мае 2001 года.

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Лидер главной оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуатье выступил перед своей парламентской фракцией и обвинил премьер-министра-либерала Джастина Трюдо в том, что тот раскручивает инфляцию с помощью дефицитных расходов и ведет страну к «полномасштабному финансовому кризису».

Однако министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что экономическое восстановление после пандемии COVID-19 и вторжение России в Украину стимулирует рост цен.

«Ни одна страна не имеет» лучших позиций для мягкой посадки, чем Канада. Мы очень близки к завершению этого сложного периода и возвращению к низкой, стабильной инфляции и сильному, устойчивому росту", — заявила она.