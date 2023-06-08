В Украине впервые зарегистрировали кредитные ноты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 7 июня зарегистрировала кредитные ноты серии, А общества с ограниченной ответственностью «Маркет консалт плюс». Об этом говорится на сайте НКЦБФР.

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Что известно о кредитной ноте

Такая разновидность ценных бумаг регистрируется регулятором впервые в ответ на обращение эмитента. Регистрация выпуска кредитных нот прошла в рамках проведения пилотного проекта.

«Кредитная нота — это эмиссионная деривативная ценная бумага, которая связана с наступлением события, связанного с платежеспособностью третьего лица, указанного в решении об эмиссии кредитных нот. Надеемся, что первый опыт будет успешным и результаты будут способствовать популяризации кредитных нот для привлечение необходимых ресурсов», — рассказал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Регулятор зарегистрировал выпуск, в который входят 334 тыс. именных процентных обычных (необеспеченных) кредитных нот на общую сумму 334 млн грн, номинальной стоимостью одной кредитной ноты в 1 тыс. грн.

Процентная ставка предусмотрена в размере 5% годовых, срок обращения — 5 лет. Событие, связанное с третьим лицом — банкротство такого третьего лица.

Кредитная нота обязывает эмитента производить выплату процентных доходов ее владельцу в установленных размерах и сроках.

Погашение происходит путем уплаты эмитентом владельцу номинальной стоимости кредитной ноты при условии, что не произошло событие, связанное с платежеспособностью третьего лица, указанного в решении об эмиссии кредитных нот.

В случае наступления такого события владелец кредитной ноты лишается права на получение процентных доходов, а эмитент ценной бумаги обязан выкупить кредитную ноту по ранее утвержденной цене.