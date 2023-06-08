Фондовые индексы снижаются из-за распродажи в IT-секторе США и стадия долгового кризиса: что нужно знать утром

В среду американские индексы торговались разнонаправленно

S&P 500 потерял 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq снизился на 1,3%, а индекс Dow Jones вырос на 0,3%.

Вчера S&P 500 и Nasdaq закрылись в минусе, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль в акциях крупнейших технологических компаний США после их многомесячного роста, замечает Seeking Alpha.

Кроме этого, рынки сохраняют осторожный настрой в преддверии ключевых экономических событий на следующей неделе — отчета по потребительской инфляции в США и заседания комитета Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Рынки Азии снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня примерно 0,5%, японский Nikkei подешевел на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 0,7%, сингапурский STI сократился на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1% и 1,1% соответственно.

На настроения инвесторов в регионе повлияла вчерашняя распродажа акций американских IT-компаний, а также последние экономические данные, опубликованные в течение недели.

ВВП Японии резко вырос в первом квартале 2023 года

По предварительным данным Института экономических и социальных исследований правительства Японии (ESRI), в первом квартале этого года японская экономика выросла на 2,7% в годовом исчислении.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста ВВП Японии в этом периоде на уровне 1,9%.

Аналитики связывают такое увеличение ВВП с ростом производственной активности в Японии, которая увеличилась впервые с октября 2022 года, а также ростом капитальных затрат внутри страны.

При этом, по мнению экономистов, устойчивость, наблюдаемая в японской экономике в начале этого года, может быть недолгой, поскольку глобальная экономика готовится к дальнейшему замедлению в результате резкого повышения процентных ставок центральными банками многих стран.

США находятся в стадии долгового кризиса

Так считает известный инвестор, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда — Bridgewater Associates — Рэй Далио.

Он обращает внимание на то, что в настоящее время в США наблюдается высокая инфляция наряду с высокими реальными процентными ставками. При таких параметрах наступает долговой кризис: когда вы производите слишком много долга и испытываете нехватку покупателей.

Далио предупреждает, что хотя процентные ставки в США не поднимутся намного выше текущего уровня, экономика страны, вероятно, ухудшится в будущем. И это может вызвать больше внутренних раздоров, если в США сохранится политическая раздробленность.