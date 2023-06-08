Eni обсуждает приобретение Neptune Energy

Компания Eni в закрытом режиме обсуждает покупку фирмы Neptune Energies, которая занимается добычей нефти и газа. Стоимость приобретения может достичь $5−6 миллиардов. Ранее Eni уже пыталась купить эту компанию, поддерживаемую частным капиталом, но предлагала менее значительную сумму, напоминает компания Cauvo Capital .

Сегодня Eni работает на территории 62 государств, а численность ее персонала достигает 32 тысяч. Эта компания разведывает, разрабатывает и добывает «черное золото» и природный газ. Кроме того, она занимается переработкой, маркетингом, транспортом, а также торговлей сырьевыми товарами и возобновляемыми энергетическими источниками.

Заключение сделки остается под вопросом

Согласно имеющимся данным, переговорный процесс по этой сделке стартовал в последние месяцы 2022-го. В течение пары последних недель он проводится эксклюзивно. Такая ситуация может свидетельствовать о положительных подвижках, но пока нет никаких гарантий, что стороны смогут прийти к единому мнению. Покупатель согласен повысить цену, но она все равно находится в достаточно широких границах.

Эта компания находится в собственности CIC, CVC Capital Partners и The Carlyle Group. Она работает в ряде государств европейского, африканского и азиатского регионов. За январь-март 2023-го Neptune Energies нарастила суточные производственные объемы до 142 тыс. баррелей в эквиваленте нефти. Из этого объема 75% составляет природный газ, передают на cauvocapital.com отзывы.

По материалам Cauvo Capital