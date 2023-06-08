Компания Eni в закрытом режиме обсуждает покупку фирмы Neptune Energies, которая занимается добычей нефти и газа. Стоимость приобретения может достичь $5−6 миллиардов. Ранее Eni уже пыталась купить эту компанию, поддерживаемую частным капиталом, но предлагала менее значительную сумму, напоминает компания Cauvo Capital.
Eni обсуждает приобретение Neptune Energy
Сегодня Eni работает на территории 62 государств, а численность ее персонала достигает 32 тысяч. Эта компания разведывает, разрабатывает и добывает «черное золото» и природный газ. Кроме того, она занимается переработкой, маркетингом, транспортом, а также торговлей сырьевыми товарами и возобновляемыми энергетическими источниками.
Заключение сделки остается под вопросом
Согласно имеющимся данным, переговорный процесс по этой сделке стартовал в последние месяцы 2022-го. В течение пары последних недель он проводится эксклюзивно. Такая ситуация может свидетельствовать о положительных подвижках, но пока нет никаких гарантий, что стороны смогут прийти к единому мнению. Покупатель согласен повысить цену, но она все равно находится в достаточно широких границах.
Эта компания находится в собственности CIC, CVC Capital Partners и The Carlyle Group. Она работает в ряде государств европейского, африканского и азиатского регионов. За январь-март 2023-го Neptune Energies нарастила суточные производственные объемы до 142 тыс. баррелей в эквиваленте нефти. Из этого объема 75% составляет природный газ, передают на cauvocapital.com отзывы.
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