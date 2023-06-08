За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 212 760 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
730 российских оккупантов, 18 танков и 15 БПЛА. Потери врага за 7 июня
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Потери врага
- личного состава — около 212760 (+730) человек ликвидировано,
- танков — 3891 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 7576 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 3668 (+28) ед,
- РСЗО — 595 (+1) ед,
- средства ПВО — 355 (+3) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3234 (+15),
- крылатые ракеты — 1171 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6384 (+35) ед,
- специальная техника — 500 (+8).
Источник: Минфин
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