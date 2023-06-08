Какие банки стали самыми прибыльными и самыми убыточными в апреле

Приватбанк в апреле 2023 года получил еще 4,84 млрд грн чистой прибыли, в тройку самых прибыльных вошел банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн — и ПУМБ — 684,7 млн грн. Об этом говорится в данных НБУ , пишет Интерфакс-Украина.

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Самые прибыльные банки

Согласно данным, у идущих дальше трех банков с иностранным капиталом показатели достаточно близки: Укрсиббанк — 569,1 млн грн, Ситибанк — 549,9 млн грн и ОТП Банк — 549,1 млн грн.

Государственный Укргазбанк в апреле заработал 375,2 млн грн, Универсал Банк — 334,6 млн грн.

Прибыль от 200 млн грн до 100 млн грн получили еще пять банков: Креди Агриколь Банк, Кредобанк, Прокредит Банк, Сенс-Банк и Укрэксимбанк.

Читайте: Приватбанк, Райффайзен, ПУМБ и другие: кто и на чем зарабатывал и терял в первом квартале

Список из 13 убыточных банков в апреле возглавили банк Кредит-Днепр — 29,6 млн грн, Ощадбанк — 18,9 млн грн и Первый инвестиционный банк (ФИО), ожидающий конфискации контрольного пакета акций в пользу государства — 10,4 млн грн.

Доходы за 1 квартал

В целом по итогам четырех месяцев этого года самым прибыльным с большим отрывом остается Приватбанк — 20,88 млрд грн чистой прибыли, или 47,5% всей чистой прибыли банковской системы за этот период.

Райффайзен Банк за январь-апрель получил 2,83 млрд грн чистой прибыли, Укрсиббанк — 2,32 млрд грн, ПУМБ — 2,23 млрд грн, Ощадбанк — 2,07 млрд грн, ОТП Банк — 2,01 млрд грн, Ситибанк — 1,95 млрд. грн.

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Среди 12 банков, чья чистая прибыль за четыре месяца превысила 1 млрд грн также Укргазбанк — 1,81 млрд грн, Сенс-Банк — 1,33 млрд грн, Укрэксимбанк — 1,24 млрд грн и Универсал Банк — 1,16 млрд грн.