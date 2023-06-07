Парламентский комитет по правам человека рекомендует Верховной Раде принять в качестве основы законопроект № 9310 об обеспечении внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания. Об этом сообщает сайт парламента.
Переселенцев во время войны могут обеспечить почти бесплатным жильем
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Законопроект предусматривает, что в период действия военного положения определенные категории внутренне перемещенных лиц получат право на безвозмездное проживание в государственном жилищном фонде.
Такое право будет предоставляться на весь период войны без ограничения сроков.
Условия предоставления такого жилья усматриваются два:
- Кабинет министров еще предстоит определить, какие именно категории ВПЛ получат это право.
- Право на проживание в таком жилье будет предоставляться при полной оплате стоимости коммунальных услуг.
Согласно положениям законопроекта, фонд жилья, предназначенного для временного проживания перемещенных лиц, будут формировать органы местного самоуправления.
Фонды жилья формируются, в частности путем выкупа (приобретения), аренды, строительства жилья, реконструкции домов и общежитий, переоборудования нежилых помещений в жилые, передачи жилья в коммунальную или государственную собственность, капитального ремонта объектов жилищного фонда.
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