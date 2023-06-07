Международная биржа в Казахстане отказалась работать с брокерами и акциями из россии

В Казахстане начались торги по мировым ценным бумагам на новой международной торговой площадке ITS, но с российскими брокерами и бумагами площадка не будет работать. Новая биржа будет работать в юрисдикции международного финансового центра «Астана», сообщает Интерфакс .

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Отказ от сотрудничества

«ITS не будет обслуживать российских брокеров, обслуживающих розничных инвесторов, и российские бумаги тоже. Это не в нашей бизнес-модели и мы не будем привлекать российских брокеров», — заявил глава правления ITS Чингиз Канапьянов.

На первом этапе инвесторы могут торговать на новой бирже более 1500 акций и депозитарных расписок, имеющих листинг в США на биржах NYSE и NASDAQ.

В частности, в этот список входят ценные бумаги таких эмитентов как Baidu, Intel, JD.com, Microsoft, NVIDIA, AstraZeneca, Rio Tinto, Shell и другие.