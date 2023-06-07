Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с представителями Минэкономики и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обсудил вопрос создания в Украине полноценного фондового рынка. Об этом глава правительства написал в Telegram.
На правительственном совещании обсудили создание полноценного фондового рынка — Шмыгаль
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«Работаем также над введением обязательной накопительной пенсии. Неотъемлемой составляющей этой реформы есть создание в Украине полноценного рынка капитала», — отметил Шмыгаль.
По его словам, уже подписан меморандум с Американской торговой палатой и USAID. Необходимо переходить к практическим шагам — создание инфраструктуры фондового рынка.
«Вовлечение в этот проект международных партнеров поможет внедрить лучший опыт и практики» — заявил премьер-министр.
Он также подчеркнул, что война не должна препятствовать развитию и инновациям.
Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) — часть рынка капиталов, где осуществляются эмиссия, покупка и продажа ценных бумаг. По убеждению экспертов, это один из простейших механизмов привлечения внутренних и внешних инвестиций в реальный сектор экономики.
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