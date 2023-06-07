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7 июня 2023, 10:29 Читати українською

Прогноз Всемирного банка и борьба SEC с криптовалютными биржами: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фондовые индексы США в основном выросли во вторник

S&P 500 прибавил примерно 0,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,4%, а индекс Dow Jones практически не изменился.

В лидерах роста в составе S&P 500 вчера был финансовый сектор благодаря ралли в акциях региональных банков.

Вчера индекс региональных банков США — KBW Regional Banking — вырос более чем на 5%, в то время как акции Comerica Incorporated и Zions Bancorporation оказались в лидерах роста в составе S&P 500 во вторник, прибавив 7,2% и 5% соответственно.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%, а японский Nikkei и сингапурский STI снизились на 1,2% и 0,3% соответственно.

Инвесторы в Азии сохраняют осторожный настрой в преддверии выхода экономических данных Китая за май и выступления управляющего Резервным банком Австралии Филипа Лоу после того, как центральный банк страны повысил процентные ставки до самого высокого уровня за 11 лет.

Экспорт и импорт Китая снизились в мае

По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом месяце китайский экспорт сократился на 7,5% в годовом исчислении, а импорт снизился на 4,5%.

Между тем опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что экспорт Китая сократится на 0,4%, а импорт — на 8,0%.

Тем временем эксперты снижают свои оценки по экономике КНР на оставшуюся часть 2023 года, поскольку производство на китайских заводах продолжает замедляться на фоне сохраняющегося слабого мирового спроса.

Всемирный банк предупреждает о резком замедлении мировой экономики

По прогнозам экспертов из международной организации, мировая экономика по итогам 2023 вырастет всего на 2,1% после роста на 3,1% в прошлом году.

При этом ожидается, что темпы экономического роста в странах с развитой экономикой, включая США, составят всего 0,7% — один из самых низких темпов роста за последние пятьдесят лет, замечает Fox News.

Во Всемирном банке связывают резкое замедление роста мировой экономики с высокими процентными ставками, которые продолжают расти, инфляцией, а также сохраняющимися последствиями банковского кризиса.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Coinbase

Американский регулятор утверждает, что криптовалютная фирма нарушила закон о ценных бумагах США, не зарегистрировавшись в SEC до начала работы в стране в качестве биржи, брокера и клирингового агентства, говорится в исковом заявлении.

Coinbase — крупнейшая платформа для торговли криптоактивами в США. По состоянию на 31 марта в компании хранились активы на сумму более $130 млрд.

На фоне судебных разбирательств по итогам вчерашних торгов акции Coinbase упали более чем на 12%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Coinbase на следующий день после того, как американских регулятор подал иск против Binance Holdings — крупнейшей в мире криптовалютной биржи. В том иске утверждались аналогичные нарушения со стороны Binance.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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