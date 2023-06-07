За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 212 030 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
880 российских оккупантов, 13 танков и 1 самолет. Потери врага за 6 июня
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Потери врага
- личного состава — около/ about 212 030 (+880) человек ликвидировано,
- танков — 3873 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 7560 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 3640 (+37) ед,
- РСЗО — 594 (+4) ед,
- средства ПВО — 352 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+1) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3219 (+7),
- крылатые ракеты — 1171 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6349 (+17) ед,
- специальная техника / special equipment — 492 (+3).
Источник: Минфин
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