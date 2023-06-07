Гривна укрепилась к евро на четыре копейки. Официальный курс валют

7 июня европейская валюта подешевела на 4 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,05 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

6 июня НБУ установил официальный курс на уровне 39,09 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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