Как бизнес помогает Украине победить в войне. Кейс компании «Талион Плюс»

Жестокая война, развязанная россией, изменила приоритеты большинства украинских компаний. Сегодня это не только прибыль. Предприниматели активно помогают армии и согражданам.

Согласно данным «Исследование состояния бизнеса в Украине» на сайте «Дія.Бізнес», почти 90% предприятий помогают ВСУ или занимаются волонтерской помощью. Каждый по-своему: донатами на дроны, автомобили, бронежилеты, продовольствие, топливо и другое, что необходимо для военных или украинцев, которые пострадали от российской агрессии. Или, например, как факторинговая компания «Талион Плюс», которая сконцентрирована на помощи военным и самой уязвимой категории — детям.

В частности, компания с 2021 года поддерживает оперативное командование «Північ», снабжая военных офисной техникой, системами видеонаблюдения и закрывая насущные нужды военных. За что неоднократно получала официальную благодарность от бойцов.

Также с 2019 года компания оказывает помощь Центрам социально-психологической реабилитации детей (г. Чернигов и пгт Хмельница, Черниговского района). Им переданы развивающие игрушки, канцелярия, ковры в спальни и игровые комнаты, детям подготовили подарки на главные праздники: Новый год и Пасху.

Один из центров находился в оккупации и был вынужден эвакуировать детей в безопасное место. Уже в этом году, после их возвращения, «Талион Плюс» обеспечила детей необходимыми предметами быта, потерянными во время боевых действий: машинками для стрижки, весами, колонками, проектором и т. д.

«На примере „Талион Плюс“ мы хотели бы показать, что украинские факторинговые компании считают социальную ответственность одним из важнейших требований ведения бизнеса в Украине, — объясняет директор „Талион Плюс“ Виталий Патюк. — Наша задача — не только создание прибыли, хотя и это, безусловно, важно в условиях военного положения, для наполнения государственного бюджета, но и обслуживание интересов общества. Поэтому мы на постоянной основе реализуем несколько социальных проектов».

«Талион Плюс» — компания с украинским капиталом и проевропейским направлением развития, один из лидеров факторинговой деятельности в Украине. Это крайне важное направление, которое обеспечивает полноценное функционирование финансового рынка Украины в целом. Факторинговые компании решают вопросы, связанные с проблемными долгами, оздоравливая тем самым экономику страны, предоставляя возможность банкам и другим финансовым учреждениям очищать свои активы, высвобождать средства, которые идут на формирование резервов, и продолжать кредитовать население и предприятия. Ведь большая дебиторская задолженность — это проблема для любого бизнеса.