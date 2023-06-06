На аукционе 6 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 4,78 млрд грн, что на 6,51 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 11,29 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 4,8 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
6 июня Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,65 млрд грн под 18,40% с погашением 26 июня 2024;
- 2,45 млрд грн под 19,50% с погашением 15 января 2025;
- 683,89 млн. грн. под 19,75% с погашением 18 февраля 2026 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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