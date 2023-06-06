В течение текущей недели запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8542,2 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 8,5 миллиарда
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Что будет продавать Фонд
Из них на сумму 8 119,9 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 415,4 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 6,9 млн грн, а ценные бумаги выставлены со стартовой ценой 1 грн.
Активы каких банков будут продавать
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Златобанк — начальная стоимость выставленных на продажу лотов 4 524,3 млн грн, из них 4 521,7 — права требования по кредитам, 2,6 млн грн — дебиторская задолженность.
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Мегабанк — на общую сумму 1 384,9 млн грн, из них на сумму 1 197,6 млн грн выставлены права требования по кредитам, 187,3 млн грн — стартовая цена выставленного на продажу недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств .
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МР Банк — на общую сумму 1140,5 млн грн. Из них на сумму 1 007,1 млн. грн. выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 133,4 млн. грн. — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.
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Банк Сич — на общую сумму 519,1 млн грн, из них на сумму 511,3 млн грн выставлены права требования по кредитным договорам, и на 7,8 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.
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Мисто Банк — со стартовой ценой 515,1 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.
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Проминвестбанк — на общую сумму 272,2 млн грн. Из них на сумму 184,8 млн грнь на продажу выставлены права требования по кредитам и на сумму 83,0 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 4,3 млн грн.
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Банк Аркада — на общую сумму 185,1 млн грн, из них на сумму 182,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и на сумму 2,9 млн грн. — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.
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Земельный капитал — с начальной ценой 0,6 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.
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АКБ «Капитал» — со стартовой ценой 0,5 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество банка.
Кроме того, ценные бумаги ПУАО «Фидобанк» на продажу выставлены за 1 грн.
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