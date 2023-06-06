ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 8,5 миллиарда

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Что будет продавать Фонд

Из них на сумму 8 119,9 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 415,4 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 6,9 млн грн, а ценные бумаги выставлены со стартовой ценой 1 грн.

Активы каких банков будут продавать