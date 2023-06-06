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6 июня 2023, 15:30 Читати українською

Новый инвестиционный портфель Минфина: с какой суммы начинаем?

«Минфин» решил совместно с нашими читателями создать два виртуальных инвестиционных портфеля — консервативный и агрессивный. Благодаря этому мы проверим, как работают эти стратегии и которая окажется более эффективной.

Новий інвестиційний портфель «Мінфіну».

Формируя оба портфеля, мы будем советоваться с читателями: «Минфин» может предлагать для приобретения акции нескольких компаний, будет рассказывать о них и выносить на голосование — бумаги какой компании добавить в наш портфель.

Инвестиционные идеи для обоих портфелей можно предлагать и в комментариях к нашим статьям.

Поскольку портфели для этого проекта виртуальны, мы можем свободно определить сумму, с которой начнем торговлю. Для чистоты эксперимента стартовая сумма для агрессивного и консервативного портфеля будет одинаковой, а по ее размеру — предлагаем 3 варианта.

Выбирайте, какой из вариантов вам более близкий, и именно такой бюджет для портфелей установит «Минфин».

Источник: Минфин
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