Новый инвестиционный портфель Минфина: с какой суммы начинаем?

«Минфин» решил совместно с нашими читателями создать два виртуальных инвестиционных портфеля — консервативный и агрессивный. Благодаря этому мы проверим, как работают эти стратегии и которая окажется более эффективной.

Формируя оба портфеля, мы будем советоваться с читателями: «Минфин» может предлагать для приобретения акции нескольких компаний, будет рассказывать о них и выносить на голосование — бумаги какой компании добавить в наш портфель.

Инвестиционные идеи для обоих портфелей можно предлагать и в комментариях к нашим статьям.

Поскольку портфели для этого проекта виртуальны, мы можем свободно определить сумму, с которой начнем торговлю. Для чистоты эксперимента стартовая сумма для агрессивного и консервативного портфеля будет одинаковой, а по ее размеру — предлагаем 3 варианта.

Выбирайте, какой из вариантов вам более близкий, и именно такой бюджет для портфелей установит «Минфин».