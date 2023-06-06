Мировые авиакомпании ожидают в этом году заработать почти $10 миллиардов, несмотря на экономический спад

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в этом году мировые авиакомпании должны получить почти $10 млрд прибыли, в то время как бизнес возобновляется после пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN.

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«Несмотря на экономическую неопределенность, люди летают, чтобы восстановить связь, исследовать и вести бизнес. Аэропорты загружены, заполняемость отелей растет, местная экономика возрождается, а авиационная отрасль стала прибыльной», — заявил глава IATA Вилли Уолш.

Прогноз

Организация более чем вдвое увеличила свой прогноз по прибыли мировой авиационной отрасли на 2023 год.

Ожидается, что в текущем году авиакомпании получат $9,8 млрд чистой прибыли по сравнению с декабрьским прогнозом в $4,7 млрд.

По словам Уолша, повышению доходности способствовали доходы от грузовых перевозок, восстановление экономики Китая и снижение цен на авиатопливо.

В IATA также ожидают, что в этом году 4,35 млрд человек будут путешествовать по воздуху, что не так далеко от 4,54 млрд пассажиров, летавших еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса.

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Ущерб

Также отмечается, что авиационная отрасль понесла чистый ущерб в $183 млрд в период с 2020 по 2022 годы из-за карантина.