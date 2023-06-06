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Apple представила гарнитуру смешанной реальности, а Morgan Stanley предупреждает о падении S&P 500: что нужно знать утром
Американские акции снизились во вторник
S&P 500 потерял 0,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,6%.
Давление на фондовые индексы США оказало падение акций Apple (-0,8%). Вчера яблочный гигант представил долгожданную гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro по цене $3,5 тыс.
Высокая цена нового устройства и дата запуска лишь в 2024 году, вероятно, разочаровали инвесторов, считают эксперты.
Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,1%, японский Nikkei увеличился на 0,7%, южнокорейский Kospi прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, а сингапурский STI практически не изменился.
Акции американских банков падают из-за возможного ужесточения требований к капиталу
Индекс банковского сектора США — S&P Banks — снизился вчера примерно на 2,2%.
В понедельник снижались акции всех крупнейших американских банков: бумаги Goldman Sachs и Bank of America подешевели примерно на 0,6%, акции Morgan Stanley упали на 0,7%, а капитализация JPMorgan снизилась почти на 1%.
Все из-за новостей о том, что регулирующие органы США рассматривают возможность повышения требований к капиталу для крупных банков примерно на 20%. Эта мера направлена на то, чтобы укрепить американскую банковскую систему после краха нескольких региональных банков в этом году, пишет The Wall Street Journal.
Morgan Stanley: в этом году нас ждет рецессия корпоративных доходов и акции к ней не готовы
По мнению аналитиков американского инвестиционного банка, в этом году прибыль компаний из США снизится в среднем на 16%.
Между тем, по данным Factset, прибыль компаний из списка S&P 500 снижается по сравнению с тем же кварталом прошлого года уже два квартала подряд.
В связи с сокращением корпоративных прибылей в этом году в Morgan Stanley по-прежнему ожидают, что S&P 500 снизится к концу 2023 года до 3900 пунктов, что примерно на 9% ниже текущих значений индекса.
В этой ситуации в настоящий момент аналитики из американского инвестбанка отдают предпочтение инвестициям в традиционные защитные секторы, такие как здравоохранение, потребительские товары и коммунальные услуги.
Между тем эксперты из Morgan ожидают, что в 2024 доходы американских компаний начнут резко восстанавливаться благодаря смягчению денежно-кредитной политики в стране.
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