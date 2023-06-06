Apple представила гарнитуру смешанной реальности, а Morgan Stanley предупреждает о падении S&P 500: что нужно знать утром

Американские акции снизились во вторник

S&P 500 потерял 0,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,6%.

Давление на фондовые индексы США оказало падение акций Apple (-0,8%). Вчера яблочный гигант представил долгожданную гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro по цене $3,5 тыс.

Высокая цена нового устройства и дата запуска лишь в 2024 году, вероятно, разочаровали инвесторов, считают эксперты.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,1%, японский Nikkei увеличился на 0,7%, южнокорейский Kospi прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, а сингапурский STI практически не изменился.

Акции американских банков падают из-за возможного ужесточения требований к капиталу

Индекс банковского сектора США — S&P Banks — снизился вчера примерно на 2,2%.

В понедельник снижались акции всех крупнейших американских банков: бумаги Goldman Sachs и Bank of America подешевели примерно на 0,6%, акции Morgan Stanley упали на 0,7%, а капитализация JPMorgan снизилась почти на 1%.

Все из-за новостей о том, что регулирующие органы США рассматривают возможность повышения требований к капиталу для крупных банков примерно на 20%. Эта мера направлена на то, чтобы укрепить американскую банковскую систему после краха нескольких региональных банков в этом году, пишет The Wall Street Journal.

Morgan Stanley: в этом году нас ждет рецессия корпоративных доходов и акции к ней не готовы

По мнению аналитиков американского инвестиционного банка, в этом году прибыль компаний из США снизится в среднем на 16%.

Между тем, по данным Factset, прибыль компаний из списка S&P 500 снижается по сравнению с тем же кварталом прошлого года уже два квартала подряд.

В связи с сокращением корпоративных прибылей в этом году в Morgan Stanley по-прежнему ожидают, что S&P 500 снизится к концу 2023 года до 3900 пунктов, что примерно на 9% ниже текущих значений индекса.

В этой ситуации в настоящий момент аналитики из американского инвестбанка отдают предпочтение инвестициям в традиционные защитные секторы, такие как здравоохранение, потребительские товары и коммунальные услуги.

Между тем эксперты из Morgan ожидают, что в 2024 доходы американских компаний начнут резко восстанавливаться благодаря смягчению денежно-кредитной политики в стране.