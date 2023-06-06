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6 июня 2023, 11:34 Читати українською

Сколько иностранных компаний покинули россию в мае — KSE

В мае российский рынок полностью покинули 8 международных компаний, среди них — немецкая автостроительная фирма Volkswagen, американская компания Authentic Brands Group, владеющая сетью спортивных товаров Reebok, немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental и другие. Об этом говорится в новом мониторинге KSE Institute.

В мае российский рынок полностью покинули 8 международных компаний, среди них — немецкая автостроительная фирма Volkswagen, американская компания Authentic Brands Group, владеющая сетью спортивных товаров Reebok, немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental и другие.
Фото: ain.ua

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Кто прекратил деятельность

В целом по состоянию на сегодняшний день 241 (7,4% от общего числа) международная компания полностью прекратила деятельность в россии. Также 1194 (36,5% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

В то же время 1336 (40,9% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений.

Еще 498 (15,2% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

Кроме того, недавно команда KSE Institute в рамках масштабного исследования собрала и проанализировала финансовые показатели 1360 иностранных компаний, работавших, работающих или вышедших с российского рынка в 2022 году.

Согласно полученным данным международный бизнес, который продолжает осуществлять свою деятельность в россии, смог получить значительно большую (+12,9%) выручку в 2022 (45,6% от общего объема), чем в 2021 году (32,7% от общего размера).

К примеру, табачный гигант Japan Tobacco International увеличил свои доходы более чем на $1,5 миллиарда. На втором месте — китайский автопроизводитель Chery Automobile, воспользовавшийся тем, что большинство других мировых автогигантов покинули российский рынок и увеличили свои доходы за прошлый год на $1,3 миллиарда.

В то же время бизнесы, окончательно покинувшие рынок агрессора, заработали меньше (-2,6% или 17,1% от общего объема), что не удивительно, поскольку большинство из них покинули страну еще до конца года.

В 2021 году они обеспечивали не менее 409,5 тыс. рабочих мест, генерировали выручки на $59,8 млрд и уплатили $3,7 млрд налогов или 14,8% от общей суммы налогов иностранных компаний, работавших в то время в россии.

Международные компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 255,1 тыс. человек персонала, $46,4 млрд годового дохода, $17,8 млрд капитала и $19,3 млрд активов. Иностранные бизнесы, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 112,8 тыс. человек персонала, годовой доход в размере $36,3 млрд, $40,7 млрд капитала и $102 млрд активов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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