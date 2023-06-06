США сотрудничают с Конгрессом, чтобы предоставить Украине дополнительные $37 млн для поддержки киберзащиты. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
США предоставят Украине $37 миллионов на кибербезопасность
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Помощь США
Таким образом, помощь достигнет общего объема $82 млн с февраля 2022 года и более $120 млн с 2016 года.
«Эта поддержка помогла укрепить способность Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также предоставила поддержку защите критически важных сетей и цифровой инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках украинско-американского Кибердиалога стороны поделились своими взглядами на роль кибербезопасности в долгосрочном цифровом развитии Украины, а также обменялись мнениями о будущем сотрудничестве США и Украины по кибернетическим вопросам.
Кибердиалог Украины и США начался в 2017 году, с тех пор состоялись пять встреч в его формате.
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