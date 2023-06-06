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6 июня 2023, 10:45 Читати українською

Онлайн и без открытия счета: быстрое согласование кредита для ФЛП в ПУМБ

Получить кредит для ФЛП на развитие бизнеса в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ) стало просто как никогда.

Теперь все физические лица-предприниматели могут легко подавать заявки и получать решения по займу «всеБІЗНЕС» в сумме до 500 тыс. грн независимо от наличия открытого счета в банке.

Весь процесс подачи полностью дистанционный и не займет больше пары минут. Все, что нужно сделать предпринимателю для получения решения о финансировании — это заполнить краткую анкету на сайте ПУМБ.

Такой подход стал возможным благодаря реализации автоматизированного процесса сбора и обработки данных клиента, позволяющего быстро принять решение по заявке только по выписке со счета из другого финучреждения.

После утверждения суммы кредита все, что нужно сделать дальше — это открыть текущий счет ФЛП в ПУМБ и подписать кредитный договор. И это все также онлайн в интернет-банкинге ПУМБ Digital Business — без отделений и бумаг!

До сих пор подать заявку на кредит «всеБІЗНЕС» предприниматели могли только после открытия текущего счета в банке, в личном кабинете ПУМБ Digital Business. Сегодня ПУМБ предложил ФЛП уникальное дистанционное решение, позволяющее еще проще получить решение по кредиту.

Напомним, кредит «всеБІЗНЕС» — это удобный онлайн-заем в размере до 500 тыс грн и в срок до 2 лет, не требующий залога и поручительства. Предприниматели могут оформить его еще с прошлой осени, направив дополнительное финансирование на развитие собственного дела.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zig4free
zig4free
6 июня 2023, 11:56
#
Опять *** -заголовки от Минфин

«без відкриття рахунку» #лять

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1. Підписанням Договору Позичальник звертається до Банку за наданням Кредиту в сумі, зазначеній в п. 1.1.1. Договору,
та підтверджує, що кредитні кошти будуть використані за цільовим призначенням відповідно до Договору. Умови цього
пункту Договору є заявою (клопотанням) Позичальника про надання Кредиту.
2.2. Банк надає Кредит протягом трьох Банківських днів з дня укладення Договору. Кредит надається разово однією
сумою в розмірі, зазначеному в п. 1.1.1. Договору. Банк приймає рішення про надання Кредиту на власний розсуд та
відповідно до своїх внутрішніх положень, тобто зобов’язання Банку щодо надання Кредиту за Договором є відкличними.
Ненадання Кредиту в зазначений строк вважається відмовою Банку в наданні Кредиту та Договір вважається таким, що
припинив свою дію.
2.3. Позичальник уповноважує Банк здійснити за рахунок кредитних коштів переказ суми Комісійної винагороди за
надання Кредиту у розмірі, визначеному відповідно до п. 1.1.4.1. Договору, на користь Банку, згідно з п. 6.3.1 Типових
умов. Сума Кредиту, що залишиться після переказу суми Комісійної винагороди за надання Кредиту на користь Банку,
зараховується на Поточний рахунок Позичальника, зазначений в п. 1.1.5. Договору.
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