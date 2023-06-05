Акции Apple обновили рекорд на фоне возможной презентации нового продукта

Спрос на бумаги вырос перед Всемирной конференцией разработчиков Apple (WWDC23), где, как ожидается, компания может представить свою гарнитуру смешанной реальности, одну из самых значительных новинок за последнее десятилетие.

В этом году рыночная стоимость бигтеха выросла примерно на 40%.

В результате капитализация Apple вновь приблизилась к отметке $3 трлн. Выше нее котировки впервые поднялись 3 января 2022 года, однако тогда закончить торговый день с капитализацией более $3 трлн компании не удалось. Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная стоимость достигла этой величины.

На сегодняшний день Apple — крупнейшая по рыночной стоимости публичная компания, на долю которой приходится около 7,5% веса индекса S&P 500. Подъем акций Apple последовал за взлетом NVIDIA в 2023 году на фоне оптимизма в отношении сферы применения искусственного интеллекта.

Это на короткое время привело к тому, что капитализация производителя чипов превысила $1 трлн.