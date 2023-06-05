Европейская комиссия продлила действие запрета импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до середины сентября. Об этом говорится в публикации издания Dziennik Gazeta Prawna, передают Українські Новини.
ЕК продлила запрет импорта украинского зерна в 5 стран ЕС
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Запрет импорта
«Европейская комиссия продлила запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины до середины сентября. Она вступила в силу 2 мая и заменила собой односторонние решения о запрете ввоза, введенные странами, граничащими с Украиной, в том числе Польшей», — говорится в публикации.
Напомним
2 мая Европейская комиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 5 июня.
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