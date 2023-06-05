ЕК продлила запрет импорта украинского зерна в 5 стран ЕС

Европейская комиссия продлила действие запрета импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до середины сентября. Об этом говорится в публикации издания Dziennik Gazeta Prawna, передают Українські Новини.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Запрет импорта

«Европейская комиссия продлила запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины до середины сентября. Она вступила в силу 2 мая и заменила собой односторонние решения о запрете ввоза, введенные странами, граничащими с Украиной, в том числе Польшей», — говорится в публикации.

Напомним

2 мая Европейская комиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 5 июня.