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5 июня 2023, 16:04 Читати українською

ЕС официально продлил отмену пошлин на товары из Украины еще на год

Евросоюз продлил еще на год отмену ввозной пошлины на украинский экспорт. Соответствующее решение вступает в силу с 6 июня и будет действовать до 5 июня 2024 включительно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Евросоюз продлил еще на год отмену ввозной пошлины на украинский экспорт.

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Ряд правил для Украины

Для предотвращения мошенничества в установленных регламентом преференциальных механизмах Украина должна соблюдать ряд правил, в частности воздерживаться от введения новых пошлин или сборов и новых количественных ограничений или эквивалентных эффектов, от повышения существующих пошлин и сборов, от введения любых других ограничений в торговле с ЕС, если это не будет четко обосновано, говорится в документе.

Согласно регламенту, в случае, если Украина не придерживается какого-либо из этих условий, ЕС может приостановить действие преференциальных механизмов.

Напомним

США продлили еще на год беспошлинный режим для украинской стали.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Sobak0
Sobak0
5 июня 2023, 17:35
#
Вони наше без мита, а ми їхнє з митом? Дякую головному шоумену і всій студії квартал95
+
0
Sobak0
Sobak0
5 июня 2023, 17:39
#
.

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