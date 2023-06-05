ЕС официально продлил отмену пошлин на товары из Украины еще на год

Евросоюз продлил еще на год отмену ввозной пошлины на украинский экспорт. Соответствующее решение вступает в силу с 6 июня и будет действовать до 5 июня 2024 включительно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Ряд правил для Украины

Для предотвращения мошенничества в установленных регламентом преференциальных механизмах Украина должна соблюдать ряд правил, в частности воздерживаться от введения новых пошлин или сборов и новых количественных ограничений или эквивалентных эффектов, от повышения существующих пошлин и сборов, от введения любых других ограничений в торговле с ЕС, если это не будет четко обосновано, говорится в документе.



Согласно регламенту, в случае, если Украина не придерживается какого-либо из этих условий, ЕС может приостановить действие преференциальных механизмов.

Напомним

США продлили еще на год беспошлинный режим для украинской стали.