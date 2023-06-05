Дефолт США отменяется, а Саудовская Аравия сокращает добычу нефти: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июня 2023, 9:44 Читати українською

Дефолт США отменяется, а Саудовская Аравия сокращает добычу нефти: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фондовые индексы США выросли по итогам недели

S&P 500 прибавил 1,8%, а высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones увеличились примерно на 2%.

Рынки ожидают, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок, поскольку последний отчет о занятости в США показал замедление роста зарплат и увеличение уровня безработицы.

Кроме этого, росту американских фондовых индексов на прошлой неделе способствовало принятие законопроекта об увеличении потолка госдолга США.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга

Документ отменяет ранее принятый размер потолка государственного долга США в $31,4 трлн в обмен на ограничение расходов, не связанных с обороной.

Подписание законопроекта ознаменовало конец бюджетного кризиса в США, беспокоивший Вашингтон в течение последних месяцев, замечает Reuters.

Между тем рейтинговое агентство Fitch заявило, что кредитный рейтинг Соединенных Штатов «ААА» останется в списке пересматриваемых с пометкой «негативный».

Рынки Азии в основном выросли на прошлой неделе

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,2%, японский Nikkei прибавил примерно 2%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,6%, сингапурский STI снизился на 1,3%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite увеличились на 1,1% и 0,6% соответственно. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут.

Оптимизм в Азии связан с надеждами на то, что ФРС США приостановит повышать процентные ставки, а также с окончанием драмы с потолком американского госдолга.

Саудовская Аравия планирует снова сократить добычу нефти

Крупнейший в мире экспортер нефти — Саудовская Аравия — сократит добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки, начиная с июля. Эти меры направлены на поддержание стабильности и баланса на сырьевых рынках, говорится в заявлении министерства энергетики страны.

Этот шаг будет сделан в дополнение к объявленному в апреле добровольному сокращению нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в день. После еще одного сокращения общая добыча нефти в Саудовской Аравии сократится до 9 млн баррелей в день, что станет самым низким уровнем с июня 2021 года, замечает SeekingAlpha.

После объявления лидера ОПЕК+ цены на нефть начали стремительно расти.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,4% до $77,22 за баррель, а контракты на WTI прибавили 1,5% до $72,86.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Strain и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами