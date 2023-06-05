Дефолт США отменяется, а Саудовская Аравия сокращает добычу нефти: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли по итогам недели

S&P 500 прибавил 1,8%, а высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones увеличились примерно на 2%.

Рынки ожидают, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок, поскольку последний отчет о занятости в США показал замедление роста зарплат и увеличение уровня безработицы.

Кроме этого, росту американских фондовых индексов на прошлой неделе способствовало принятие законопроекта об увеличении потолка госдолга США.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга

Документ отменяет ранее принятый размер потолка государственного долга США в $31,4 трлн в обмен на ограничение расходов, не связанных с обороной.

Подписание законопроекта ознаменовало конец бюджетного кризиса в США, беспокоивший Вашингтон в течение последних месяцев, замечает Reuters.

Между тем рейтинговое агентство Fitch заявило, что кредитный рейтинг Соединенных Штатов «ААА» останется в списке пересматриваемых с пометкой «негативный».

Рынки Азии в основном выросли на прошлой неделе

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,2%, японский Nikkei прибавил примерно 2%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,6%, сингапурский STI снизился на 1,3%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite увеличились на 1,1% и 0,6% соответственно. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут.

Оптимизм в Азии связан с надеждами на то, что ФРС США приостановит повышать процентные ставки, а также с окончанием драмы с потолком американского госдолга.

Саудовская Аравия планирует снова сократить добычу нефти

Крупнейший в мире экспортер нефти — Саудовская Аравия — сократит добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки, начиная с июля. Эти меры направлены на поддержание стабильности и баланса на сырьевых рынках, говорится в заявлении министерства энергетики страны.

Этот шаг будет сделан в дополнение к объявленному в апреле добровольному сокращению нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в день. После еще одного сокращения общая добыча нефти в Саудовской Аравии сократится до 9 млн баррелей в день, что станет самым низким уровнем с июня 2021 года, замечает SeekingAlpha.

После объявления лидера ОПЕК+ цены на нефть начали стремительно расти.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,4% до $77,22 за баррель, а контракты на WTI прибавили 1,5% до $72,86.