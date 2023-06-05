За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 410 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 210 350 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
410 российских оккупантов, 11 танков и 14 БПЛА. Потери врага за 4 июня
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Потери врага
- личного состава — около 210−350 (+410) человек ликвидировано,
- танков — 3848 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 7523 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 3567 (+12) ед,
- РСЗО — 584 (+1) ед,
- средства ПВО — 349 (+5) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14),
- крылатые ракеты — 1136 (+4),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6312 (+7) ед,
- специальная техника — 484 (+5).
Источник: Минфин
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