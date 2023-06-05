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5 июня 2023, 10:04 Читати українською

Мировые цены на продовольствие упали до минимума за 2 года

Базовый индекс мировых цен на продовольственные товары в течение мая 2023 г. упал до самого низкого показателя за последние два года. Об этом свидетельствуют данные ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Базовый индекс мировых цен на продовольственные товары в течение мая 2023 г.
Фото: today.ua

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Как изменились цены

Индекс цен на зерновые ФАО упал на 4,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что вызвано падением мировых котировок кукурузы на 9,8 процента из-за благоприятных перспектив производства вместе с низким спросом на импорт.

Мировые цены на пшеницу также упали на 3,5%, отражая большие предложения и новое расширение Черноморской зерновой инициативы. Напротив, международные цены на рис продолжали расти в мае, что поддерживалось закупками в Азии и сокращением поставок в некоторых странах-экспортерах, таких, как Вьетнам и Пакистан.

Индекс цен ФАО на растительное масло снизился на 8,7 процента в мае, что в среднем на 48,2 процента ниже уровня прошлого года. Международные цены на пальмовое масло заметно упали с апреля, поскольку продолжающиеся слабые глобальные импортные закупки совпали с ростом производства в основных странах-производителях.

Читайте: Мировые цены на продовольствие начали расти

Мировые цены на соевое масло падают шестой месяц подряд на фоне высокого урожая сои в Бразилии и более высоких, чем ожидалось, запасов в Соединенных Штатах Америки. Цены на рапсовое и подсолнечное масло продолжили падать на фоне достаточного мирового предложения.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 3,2 процента по сравнению с апрелем из-за резкого падения международных цен на сыр, главным образом, благодаря большой экспортной доступности на фоне сезонного высокого производства молока в северном полушарии. Однако международные котировки на сухое молоко возобновились, как и масло.

Индекс цен на сахар ФАО увеличился в четвертый раз за месяц, увеличившись на 5,5 процента по сравнению с апрелем и достигнув уровня почти на 31 процент выше, чем годом ранее. Прыжок отразил ограничение глобальной доступности, рост беспокойства по поводу влияния явления Эль-Ниньо на урожай следующего сезона и задержки доставки на фоне сильной конкуренции со стороны сои и кукурузы в Бразилии.

Положительный прогноз по урожаю сахарного тростника в Бразилии на 2023 год предотвратил больший месячный рост цен, как и снижение международных цен на сырую нефть.

Индекс цен на мясо ФАО также вырос в мае, увеличившись на 1,0%, главным образом благодаря стабильно высокому импортному спросу на мясо птицы в Азии и постоянному ограничению предложения говядины в Соединенных Штатах Америки.

Напомним

Индекс цен на продовольствие в апреле этого года составил 127,2 пункта, что на 0,6% выше показателя марта. До этого цены в месячном выражении снижались за год.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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