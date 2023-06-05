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5 июня 2023, 9:39 Читати українською

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

По итогам переговоров 4 июня страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

По итогам переговоров 4 июня страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года.

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Детали сделки

Новое расширенное соглашение предусматривает, что Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в июле.

«Сокращение Эр-Риядом на 1 миллион баррелей в день может быть продлено после июля, если это необходимо», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз.

Как у крупнейших поставщиков нефти, целевые уровни добычи Саудовской Аравии и РФ на 2023 год одинаковы — 10,478 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ скачивает около 40% мировой нефти, поэтому ее политические решения могут оказать значительное влияние на цены на нефть. ОПЕК+ уже принимала решение о сокращении на 2 миллиона баррелей в сутки, согласованное в прошлом году, что составляет 2% мирового спроса.

В апреле организация также договорилась о внезапном добровольном сокращении на 1,6 миллиона баррелей в сутки, которое вступило в силу в мае и будет действовать до конца 2023 года.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
5 июня 2023, 9:45
#
Є відчуття що не допоможе
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