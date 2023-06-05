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5 июня 2023, 8:44 Читати українською

США продлили еще на год беспошлинный режим для украинской стали

Такую прокламацию издал президент США Джо Байден по представлению министра торговли США Джины Раймондо, сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.

Такую прокламацию издал президент США Джо Байден по представлению министра торговли США Джины Раймондо, сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиБеспошлинный режимПрезидент США также поддержал инициативу Раймондо и освободил от пошлин сталь из ЕС, изготовленную из украинского сырья.
Фото: epravda.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Беспошлинный режим

Президент США также поддержал инициативу Раймондо и освободил от пошлин сталь из ЕС, изготовленную из украинского сырья.

США и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли как экономического спасательного звена, пока страна восстанавливается, говорится в прокламации президента США.

«Прокламация президента США — один из наиболее практичных способов усилить такую интеграцию», — прокомментировала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Украина также работает с ЕС по интеграции рынков стали. Автономные торговые мероприятия ЕС, продленные на год 25 мая, предусматривают освобождение украинской стали от уплаты антидемпинговых и защитных пошлин, говорится в пресс-релизе Минэкономики.

Кроме того, в рамках промышленного диалога Украина-ЕС начат отдельный диалог по стали, который включает производителей стали.

Напомним

Производство стали в Украине в первом квартале 2023 года было на 66,22% меньше, чем в первом квартале 2022 года — 1,23 млн тонн против 3,6 млн тонн соответственно.

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Источник: Минфин
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