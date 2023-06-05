Такую прокламацию издал президент США Джо Байден по представлению министра торговли США Джины Раймондо, сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.
США продлили еще на год беспошлинный режим для украинской стали
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Беспошлинный режим
Президент США также поддержал инициативу Раймондо и освободил от пошлин сталь из ЕС, изготовленную из украинского сырья.
США и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли как экономического спасательного звена, пока страна восстанавливается, говорится в прокламации президента США.
«Прокламация президента США — один из наиболее практичных способов усилить такую интеграцию», — прокомментировала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Украина также работает с ЕС по интеграции рынков стали. Автономные торговые мероприятия ЕС, продленные на год 25 мая, предусматривают освобождение украинской стали от уплаты антидемпинговых и защитных пошлин, говорится в пресс-релизе Минэкономики.
Кроме того, в рамках промышленного диалога Украина-ЕС начат отдельный диалог по стали, который включает производителей стали.
Напомним
Производство стали в Украине в первом квартале 2023 года было на 66,22% меньше, чем в первом квартале 2022 года — 1,23 млн тонн против 3,6 млн тонн соответственно.
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