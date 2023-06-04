За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 209940 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
470 российских оккупантов, 8 танков и 10 БПЛА. Потери врага за 3 июня
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Потери врага
- личного состава — около 209 940 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3837 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7512 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 3555 (+22) ед,
- РСЗО — 583 (+1) ед,
- средства ПВО — 344 (+2) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3175 (+10),
- крылатые ракеты — 1132 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6305 (+16) ед,
- специальная техника — 479 (+4).
Источник: Минфин
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