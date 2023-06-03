За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 209 470 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
560 российских оккупантов, 10 танков и 28 БПЛА. Потери врага за 2 июня
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Потери врага
- личного состава — около 209470 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3829 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7502 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3533 (+32) ед,
- РСЗО — 582 (+7) ед,
- средства ПВО — 342 (+7) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28),
- крылатые ракеты — 1132 (+15),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) ед,
- специальная техника — 475 (+10).
Источник: Минфин
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