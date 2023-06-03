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3 июня 2023, 9:24 Читати українською

Coinbase запустит фьючерсы на BTC и ETH, Nike интегрирует NFT в игры от EA Sports: что нового на рынке криптовалют

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Coinbase запустит фьючерсы на биткоин и эфир

Крипто-деривативное подразделение биржи Coinbase анонсировало запуск торгов фьючерсами нам биткоин (BTC) и эфир (ETH).

Операции с инструментами, ориентированными на ведущие цифровые валюты, станут доступны институциональным инвесторам с 5 июня.

Трейдерам будут доступны фьючерсные контракты BTI и ETI размером 1 BTC и 10 ETH.

Расчеты по контрактам будут ежемесячно производиться в долларах США. С помощью такого инструмента институционалы смогут хеджировать риски и применять их в сложных торговых стратегиях.

Nike интегрирует свои NFT в игры от EA Sports

EA и Nike объявили о партнерстве, в рамках которого избранные виртуальные активы, созданные .Swoosh, торговой площадкой Nike Web3, будут использоваться в будущих играх EA Sports.

Никаких конкретных игр не было упомянуто, и ни одна из компаний не предоставила подробной информации о том, чего можно ожидать, хотя творения будут включать в себя виртуальную обувь и одежду.

Но партнерство с EA, кажется, выполняет обещания, данные Nike еще в ноябре, когда обувной бренд впервые запустил .Swoosh. В то время Nike предположила, что ее виртуальная одежда в конечном итоге может использоваться для видеоигр и «других иммерсивных впечатлений».

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В мае кражи криптовалют по схеме rug pull составили $45 млн — исследование

Убытки от rug pull в мае 2023 года вдвое превысили ущерб от эксплойтов в протоколах DeFi и составили более $45 млн. Такие данные привели эксперты Beosin.

В течение месяца произошло шесть инцидентов по накачиванию стоимости токенов с последующим резким выводом средств.

В то же время 10 атак на децентрализованные протоколы принесли злоумышленникам $19,7 млн. Эта сумма почти на 80% меньше, чем в апреле, и в целом такие атаки имеют тенденцию к снижению, уточнили исследователи.

Крупнейшим инцидентом среди схем rug pull стал предположительный экзит-скам команды DeFi-проекта Fintoch 24 мая, в результате которого клиенты потеряли активы на сумму $31,6 млн.

Наибольший ущерб от эксплуатации бага платформы Jimbos принес злоумышленникам $7,5 млн.

Команда Beosin посоветовала пользователям повышать осведомленность о мошеннических схемах и комплексно изучать криптовалютные проекты перед инвестированием.

Японская авиакомпания All Nippon Airways запускает NFT-маркетплейс

Крупнейший японский холдинг авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) запустил торговую площадку невзаимозаменяемых токенов на базе блокчейна Ethereum.

На момент запуска маркетплейс под названием ANA GranWhale поддерживает кошелек MetaMask, а также платежи в фиатной валюте с помощью кредитных карт.

На платформе представлены токенизированные работы авиационного фотографа Люка Одзавы, 3D-модели различных самолетов и коллекция генеративных изображений Airbits в виде пиксельных пилотов.

Владелец платформы — ANA NEO, дочерняя фирма авиахолдинга.

Источник: Минфин
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