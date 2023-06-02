Курс валют на вечер 2 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 2 июня Закрытие 2 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,39/39,77 39,29/39,66 10/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,55 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,35, евро — 40,25−40,44 грн.

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