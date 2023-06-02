Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 91,3 миллиарда — Пидласа

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за январь-май составил 401,9 млрд грн, из которых в мае — 91,3 млрд грн. Об этом сообщила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

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«Хотя дефицит бюджета велик, но ситуация управляема. Мы совместно с правительством постоянно работаем с нашими международными партнерами, что обеспечивает достаточное количество кредитной помощи для покрытия дефицита», — заявила она.

По словам главы комитета, расходы общего фонда госбюджета за пять месяцев составили 1,143 трлн грн, из них за май — 277,4 млрд грн, основной статьей расходов остается оборона.

«За первые пять месяцев 2023 года поступления общего фонда государственного бюджета составляли 1,481 трлн грн. Из них внешние источники — 723,8 млрд грн (или почти половину), а внутренние — 757,4 млрд грн», — отметила Пидласа.

Она уточнила, что в мае поступления общего фонда госбюджета равнялись 328,3 млрд грн, из них внутренние источники — 209,2 млрд грн, внешние — 119,1 млрд грн.

«В мае налоговые поступления чуть ли не впервые за последнее время превысили внешние заимствования. Налоговые органы собрали 101,2 млрд грн, внешние заимствования составили 73,4 млрд грн, внутренние заимствования (ОВГЗ) — 68,6 млрд грн, грант от США — 45,7 млрд грн, а также администрируемые таможенными органами доходы — 29,6 млрд грн», — отметила председатель бюджетного комитета Рады.