Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 91,3 миллиарда — Пидласа

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июня 2023, 18:04 Читати українською

Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 91,3 миллиарда — Пидласа

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за январь-май составил 401,9 млрд грн, из которых в мае — 91,3 млрд грн. Об этом сообщила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за январь-май составил 401,9 млрд грн, из которых в мае — 91,3 млрд грн.
Фото: facebook.com/kombudget

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Хотя дефицит бюджета велик, но ситуация управляема. Мы совместно с правительством постоянно работаем с нашими международными партнерами, что обеспечивает достаточное количество кредитной помощи для покрытия дефицита», — заявила она.

По словам главы комитета, расходы общего фонда госбюджета за пять месяцев составили 1,143 трлн грн, из них за май — 277,4 млрд грн, основной статьей расходов остается оборона.

«За первые пять месяцев 2023 года поступления общего фонда государственного бюджета составляли 1,481 трлн грн. Из них внешние источники — 723,8 млрд грн (или почти половину), а внутренние — 757,4 млрд грн», — отметила Пидласа.

Она уточнила, что в мае поступления общего фонда госбюджета равнялись 328,3 млрд грн, из них внутренние источники — 209,2 млрд грн, внешние — 119,1 млрд грн.

«В мае налоговые поступления чуть ли не впервые за последнее время превысили внешние заимствования. Налоговые органы собрали 101,2 млрд грн, внешние заимствования составили 73,4 млрд грн, внутренние заимствования (ОВГЗ) — 68,6 млрд грн, грант от США — 45,7 млрд грн, а также администрируемые таможенными органами доходы — 29,6 млрд грн», — отметила председатель бюджетного комитета Рады.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zevs1
zevs1
2 июня 2023, 19:55
#
Чиновники и Политики не воруйте из бюджета и не будет дефицита .
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают alexkush, nadiakema и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами