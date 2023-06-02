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2 июня 2023, 16:01 Читати українською

Акции Nvidia и других компаний в сфере искусственного интеллекта упали после ралли

Стремительный рост акций технологических компаний, извлекающих выгоду от искусственного интеллекта, приостановился, поскольку разочаровывающий прогноз C3.ai Inc. спровоцировала распродажу акций, связанных с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg.

Стремительный рост акций технологических компаний, извлекающих выгоду от искусственного интеллекта, приостановился, поскольку разочаровывающий прогноз C3.ai Inc. спровоцировала распродажу акций, связанных с искусственным интеллектом.
Фото: pixabay.com

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В четверг акции компании C3.ai, занимающейся разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта, упали более чем на 18% на фоне нелестных прогнозов продаж.

Акции Nvidia Corp. снизились на 5,7% после роста более чем на 30% за три дня, после того как в начале этой недели ее рыночная капитализация ненадолго достигла отметки в $1 трлн.

«В этом году Уолл-стрит была одержима всем, что связано с искусственным интеллектом, а прогноз доходов Nvidia добавил топлива в бешеный ралли. Но высокие оценки являются причиной для осторожности в индустрии, которая еще только зарождается», — пишет агентство.

Согласно анализу Bloomberg Intelligence, к 2032 году рынок генеративного искусственного интеллекта достигнет $1,3 трлн, поскольку он увеличит продажи в сегментах аппаратного и программного обеспечения, услуг, рекламы и игр в технологической отрасли.

Ожидается, что Nvidia станет главным бенефициаром волны спроса на генеративный искусственный интеллект, такой как ChatGPT.

Напомним

«Минфин» писал, что американская компания Nvidia стала первым производителем чипов в США, присоединившимся к клубу компаний с капиталом в $1 трлн.

Менее чем за восемь месяцев стоимость акций компании выросла в три раза, отражая всплеск интереса к искусственному интеллекту после успеха ChatGPT.

С октября Nvidia выросла примерно на 200%. Акции компании во вторник закрылись на уровне $401,11, при этом на пике они торговались за $404,91 за акцию.

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Источник: Минфин
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