Аналитик RoboForex: НБУ потратил почти 2 млрд долларов на поддержку курса гривны

НБУ опубликовал отчет по итогам своей деятельности на валютном рынке. В мае нынешнего года отрицательное сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 1,93 млрд долларов США. Эти средства, по сути, обеспечили стабильность гривны в прошлом месяце. В совокупности с комплексом мер НБУ по борьбе со спекулянтами это привело к укреплению украинской национальной валюты . С момента начала военного конфликта регулятор продал на межбанке более 33,00 млрд долларов США. Необходимо отметить, что он функционирует в особом режиме и коммерческие банки торгуют с Нацбанком напрямую. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Динамика этих операций представлена ниже на диаграмме.

Валютные интервенции НБУ 06.2022−05.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

На графике видно, что последние 3 месяца наблюдалось снижение спроса на иностранные валюты относительно января 2023 года. Данный показатель начал расти лишь в мае. Сальдо активных операций Нацбанка остается отрицательным с момента начала боевых действий между Россией и Украиной. Регулятор стремился обеспечить стабильность курса гривны и не допустить ее стремительной девальвации, как это случалось 8 лет назад. На наличном валютном рынке евро и доллар США продолжают дешеветь к гривне. Оборот межбанковского валютного рынка существенно снизился, так как наблюдается масштабное падение деловой активности во всех отраслях экономики. НБУ пока безуспешно старается возобновить торги на межбанке, однако без возвращения бизнеса к полноценной работе сделать это будет крайне затруднительно. К тому же до сих пор наблюдаются сложности в работе «зерновой сделки», срок которой истекает в середине июля нынешнего года.

Сальдо операций физических лиц по купле-продаже иностранных валют 06.2022−05.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

График демонстрирует, что население покупало иностранных валют больше, чем ранее. Это было вызвано ростом опасений по дальнейшему ослаблению гривны — граждане приобрели 158,63 млн долларов США. Активность физических лиц снижается с января нынешнего года. Население использует текущую стабилизацию курса гривны для пополнения своих сбережений. Многие понимают, что после окончания боевых действий поддержка от международных партнеров сократится и НБУ будет вынужден ослабить курс украинской национальной валюты. Тем не менее существующая на валютном рынке стабильность приводит к укреплению гривны.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах. Через заблокированный на данный момент порт «Южный» ранее было отправлено на экспорт более трети украинской агропродукции.