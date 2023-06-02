Совокупные поступления биткоин-майнеров в мае достигли $916 млн. При этом рост идет с ноября 2022 года. Об этом сообщает Forklog.
В мае общий доход биткоин-майнеров достиг $916 миллионов
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На графике видно, что показатель неуклонно растет с ноября прошлого года.
Доля комиссий в совокупном объеме поступлений за прошлый месяц составила примерно 13,7%. Для сравнения, в апреле этот показатель приблизился к 3%.
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Столь стремительный рост комиссий в доходах майнеров, по всей вероятности, связан с повышенной ончейн-активностью из-за ажиотажа вокруг Ordinals и BRC-20.
Агрегированный объем биткоин-транзакций в мае достиг 16,9 млн, что на 57% выше апрельского показателя.
Напомним
«Минфин» писал, что в феврале 2023 года в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 9,95%. Показатель обновил исторический максимум на отметке 43,05 T.
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