В мае общий доход биткоин-майнеров достиг $916 миллионов

Совокупные поступления биткоин-майнеров в мае достигли $916 млн. При этом рост идет с ноября 2022 года. Об этом сообщает Forklog.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На графике видно, что показатель неуклонно растет с ноября прошлого года.

Доля комиссий в совокупном объеме поступлений за прошлый месяц составила примерно 13,7%. Для сравнения, в апреле этот показатель приблизился к 3%.

Столь стремительный рост комиссий в доходах майнеров, по всей вероятности, связан с повышенной ончейн-активностью из-за ажиотажа вокруг Ordinals и BRC-20.

Агрегированный объем биткоин-транзакций в мае достиг 16,9 млн, что на 57% выше апрельского показателя.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 9,95%. Показатель обновил исторический максимум на отметке 43,05 T.