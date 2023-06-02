Японский индекс Nikkei закрылся на 32-летнем максимуме на фоне ослабления опасений по поводу дефолта США

Японские акции выросли в пятницу, а основной индекс Nikkei закрылся на 32-летнем максимуме после того, как американские законодатели проголосовали за повышение потолка госдолга и на фоне признаков того, что центробанки не спешат усиливать монетарную политику. Об этом сообщает Reuters.

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Рост акций

Индекс Nikkei вырос на 1,21% до 31 384,93, самого высокого уровня с июля 1990 года.

Акции SoftBank Group Corp выросли на 4,3% на фоне предположений, что его чипинговое подразделение получит выгоду от бума инвестиций в искусственный интеллект.

Акции T&D Holdings, Inc подскочили на 4,28%, поскольку риски финансовой катастрофы в результате дефолта США «испарились».

Основные фондовые индексы США закрылись на самых высоких уровнях с августа 2022 года после того, как устойчивые данные с рынка труда придали оптимизм относительно того, что Федеральная резервная система сможет направить экономику к мягкой посадке.

Сенат США принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, поднимающий потолок государственного долга в размере $31,4 трлн.

За последние пять сессий индекс Nikkei поднялся на 2%, что явилось восьмым недельным ростом подряд. В пятницу 202 входящие в состав индекса акции выросли в цене, тогда как только 16 упали.