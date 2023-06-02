Пентагон заключил контракт на поставку Украине терминалов Starlink

Министерство обороны США заключило контракт с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска на приобретение для Украины терминалов спутниковой связи Starlink и услуг по их использованию украинскими военными. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В заявлении Пентагона отмечается, что спутниковая связь является жизненно важным элементом в общей сети связи Украины и Министерство заключило контракт со Starlink на предоставление услуг такого типа.

«Однако из соображений оперативной безопасности и из-за критичного характера этих систем мы не располагаем дополнительной информацией о конкретных возможностях, контрактах или партнерах, которые мы могли бы предоставить по состоянию на данный момент», — говорится в заявлении Пентагона.

Оборонное ведомство США подчеркнуло, что продолжает работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями.

Читайте также: В Украине вернули налоги на ввоз терминалов Starlink и генераторов

Как отмечает Bloomberg, терминалы Starlink, вероятно, будут приобретены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающей обеспечение долгосрочных потребностей Киева.

Осенью стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

Затем американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. В Пентагоне решили найти способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.