Страны БРИКС хотят защитить себя от санкций Запада с помощью единой валюты — Bloomberg

Страны БРИКС обратились к специально созданному банку блока с просьбой предоставить рекомендации о том, как может потенциальная новая общая валюта защитить страны-члены от воздействия санкций, подобных тем, которые были введены против России. Об этом сообщает Bloomberg.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Министры иностранных дел Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки собрались в Кейптауне в четверг, чтобы обсудить, как блок может завоевать большее глобальное влияние и бросить вызов США.

Хотя они не пришли к твердым выводам, использование альтернативных валют было одним из основных тем для обсуждения.

Планы по расширению блока

К министрам БРИКС присоединились коллеги из таких стран, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Казахстан. Также на повестке дня обсуждалось расширение блока.

Блок БРИКС, пригласивший Южную Африку присоединиться к нему в 2010 году, не смог набрать вес как группа. И это несмотря на то, что его члены представляют более 42% населения мира, на них приходится 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% торговли.

Перспектива добавления новых членов была впервые поднята на прошлогоднем саммите в Китае. 13 стран официально обратились с просьбой о присоединении к блоку, а семь других выразили заинтересованность.