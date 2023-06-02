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2 июня 2023, 11:00 Читати українською

Страны БРИКС хотят защитить себя от санкций Запада с помощью единой валюты — Bloomberg

Страны БРИКС обратились к специально созданному банку блока с просьбой предоставить рекомендации о том, как может потенциальная новая общая валюта защитить страны-члены от воздействия санкций, подобных тем, которые были введены против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны БРИКС обратились к специально созданному банку блока с просьбой предоставить рекомендации о том, как может потенциальная новая общая валюта защитить страны-члены от воздействия санкций, подобных тем, которые были введены против России.
Фото: wikipedia.org

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Министры иностранных дел Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки собрались в Кейптауне в четверг, чтобы обсудить, как блок может завоевать большее глобальное влияние и бросить вызов США.

Хотя они не пришли к твердым выводам, использование альтернативных валют было одним из основных тем для обсуждения.

Планы по расширению блока

К министрам БРИКС присоединились коллеги из таких стран, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Казахстан. Также на повестке дня обсуждалось расширение блока.

Блок БРИКС, пригласивший Южную Африку присоединиться к нему в 2010 году, не смог набрать вес как группа. И это несмотря на то, что его члены представляют более 42% населения мира, на них приходится 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% торговли.

Перспектива добавления новых членов была впервые поднята на прошлогоднем саммите в Китае. 13 стран официально обратились с просьбой о присоединении к блоку, а семь других выразили заинтересованность.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
Lamo
Lamo
2 июня 2023, 11:51
#
Таке враження що Казахстан хоче всидіти на всіх стільцях, котрі є… а араби щось все і більше і більше на конфлікт з Америкою йдуть.
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0
Цой Жив
Цой Жив
2 июня 2023, 11:59
#
Казахстан дуже залежний від Китаю.
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0
zevs1
zevs1
2 июня 2023, 11:59
#
Создав единую валюту и обеспечив её золотом, может что-то и получится.
Каддафи в своё время тоже хотел сделать нечто подобное «золотой динар», результат не заставил себя долго ждать.
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