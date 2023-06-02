Страны БРИКС обратились к специально созданному банку блока с просьбой предоставить рекомендации о том, как может потенциальная новая общая валюта защитить страны-члены от воздействия санкций, подобных тем, которые были введены против России. Об этом сообщает Bloomberg.
Страны БРИКС хотят защитить себя от санкций Запада с помощью единой валюты — Bloomberg
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Министры иностранных дел Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки собрались в Кейптауне в четверг, чтобы обсудить, как блок может завоевать большее глобальное влияние и бросить вызов США.
Хотя они не пришли к твердым выводам, использование альтернативных валют было одним из основных тем для обсуждения.
Планы по расширению блока
К министрам БРИКС присоединились коллеги из таких стран, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Казахстан. Также на повестке дня обсуждалось расширение блока.
Блок БРИКС, пригласивший Южную Африку присоединиться к нему в 2010 году, не смог набрать вес как группа. И это несмотря на то, что его члены представляют более 42% населения мира, на них приходится 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% торговли.
Перспектива добавления новых членов была впервые поднята на прошлогоднем саммите в Китае. 13 стран официально обратились с просьбой о присоединении к блоку, а семь других выразили заинтересованность.
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Комментарии - 3
Каддафи в своё время тоже хотел сделать нечто подобное «золотой динар», результат не заставил себя долго ждать.