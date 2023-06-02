Падение объемов торгов на биржах, Маска обвинили в инсайдерской торговле Dogecoin: что нового на рынке криптовалют

В мае объемы торгов на централизованных биржах упали до минимума с осени 2020 года — $424 млрд

Ежемесячные объемы обмена криптовалюты могут достичь самого низкого месячного уровня с октября 2020 года, а спотовые объемы на основных торговых площадках в мае составили чуть менее $424 млрд.

Это далеко от мая 2022 и мая 2021 года, когда ежемесячные объемы составляли $1,4 трлн и $4,25 трлн соответственно.

Криптобиржа OKX представила стандарт BRC-30 для стейкинга токенов, выпущенных в блокчейне BTC

Криптовалютная биржая OKX предложила новую версию стандарта BRC-20 для выпуска взаимозаменяемых токенов в сети биткоина. Стандарт BRC-30 предполагает запуск стейкинга для токенов BRC-20.

В блоге компании сообщается, что после внедрения стандарта BRC-30 пользователи смогут использовать токены BRC-20 и BTC для стейкинга. В качестве вознаграждения за стейкинг пользователям будут начисляться токены стандарта BRC-30.

«Токены BRC-30 являются расширением функциональности токенов BRC-20 с добавленным описанием протокола стейкинга. Держатели BRC-20 могут использовать свои цифровые активы для получения пассивного дохода. Их не нужно продавать, зато можно будет активно участвовать в сети Биткоина и повышать потенциальную ценность своих токенов», — заявили в OKX.

Илона Маска снова обвинили в инсайдерской торговле Dogecoin

Группа инвесторов в криптовалюту подала коллективный иск против Илона Маска в федеральный суд Манхэттена.

Истцы считают, что миллиардер использовал свои посты в Twitter, платил известным личностям, а также проплатил свое участие в популярном американском телешоу Saturday Night Live на NBC, чтобы искусственно подогреть интерес к этим цифровым монетам.

Каждое такое событие приводило к росту их стоимости, после чего Маск продавал доджкоины с кошельков, которые принадлежат либо непосредственно ему, либо его компании Tesla.

Так, например, истцы отмечают, что после смены логотипа Twitter — с синей птички на пса породы сиба-ину, который изображен на логотипе Dogecoin — котировки этой криптовалюты выросли на 30%, после чего Маск продал свои монеты, выручив $124 млн. Истцы считают, что из-за действий Илона Маска они потеряли миллиарды долларов.

Американский инвестбанк Cowen закрыл свое криптоподразделение

Американский инвестиционный банк Cowen объявил о закрытии криптоподразделения Cowen Digital спустя год после запуска.

Cowen стал второй финансовой организацией, которой в 2023 году пришлось закрыть свой криптовалютный проект. Ранее о прекращении деятельности объявила торговая платформа для институционалов TradeBlock, входящая в состав холдинга Digital Currency Group.

В компании сослались на неудовлетворительное состояние экономики и неопределенную регуляторную среду для цифровых активов в США.

Cowen запустил ориентированное на цифровые активы подразделение в марте 2022 года. Клиентам сервиса были доступны операции с 16 активами, включая биткоин, Ethereum, Solana, Aave и USD Coin.

В перспективе банк планировал добавить поддержку криптодеривативов, DeFi и NFT.