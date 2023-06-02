Падение объемов торгов на биржах, Маска обвинили в инсайдерской торговле Dogecoin: что нового на рынке криптовалют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июня 2023, 9:03 Читати українською

Падение объемов торгов на биржах, Маска обвинили в инсайдерской торговле Dogecoin: что нового на рынке криптовалют

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В мае объемы торгов на централизованных биржах упали до минимума с осени 2020 года — $424 млрд

Ежемесячные объемы обмена криптовалюты могут достичь самого низкого месячного уровня с октября 2020 года, а спотовые объемы на основных торговых площадках в мае составили чуть менее $424 млрд.

Это далеко от мая 2022 и мая 2021 года, когда ежемесячные объемы составляли $1,4 трлн и $4,25 трлн соответственно.

Криптобиржа OKX представила стандарт BRC-30 для стейкинга токенов, выпущенных в блокчейне BTC

Криптовалютная биржая OKX предложила новую версию стандарта BRC-20 для выпуска взаимозаменяемых токенов в сети биткоина. Стандарт BRC-30 предполагает запуск стейкинга для токенов BRC-20.

В блоге компании сообщается, что после внедрения стандарта BRC-30 пользователи смогут использовать токены BRC-20 и BTC для стейкинга. В качестве вознаграждения за стейкинг пользователям будут начисляться токены стандарта BRC-30.

«Токены BRC-30 являются расширением функциональности токенов BRC-20 с добавленным описанием протокола стейкинга. Держатели BRC-20 могут использовать свои цифровые активы для получения пассивного дохода. Их не нужно продавать, зато можно будет активно участвовать в сети Биткоина и повышать потенциальную ценность своих токенов», — заявили в OKX.

Илона Маска снова обвинили в инсайдерской торговле Dogecoin

Группа инвесторов в криптовалюту подала коллективный иск против Илона Маска в федеральный суд Манхэттена.

Истцы считают, что миллиардер использовал свои посты в Twitter, платил известным личностям, а также проплатил свое участие в популярном американском телешоу Saturday Night Live на NBC, чтобы искусственно подогреть интерес к этим цифровым монетам.

Регистрируйся и получи 100 USDT!

Каждое такое событие приводило к росту их стоимости, после чего Маск продавал доджкоины с кошельков, которые принадлежат либо непосредственно ему, либо его компании Tesla.

Так, например, истцы отмечают, что после смены логотипа Twitter — с синей птички на пса породы сиба-ину, который изображен на логотипе Dogecoin — котировки этой криптовалюты выросли на 30%, после чего Маск продал свои монеты, выручив $124 млн. Истцы считают, что из-за действий Илона Маска они потеряли миллиарды долларов.

Американский инвестбанк Cowen закрыл свое криптоподразделение

Американский инвестиционный банк Cowen объявил о закрытии криптоподразделения Cowen Digital спустя год после запуска.

Cowen стал второй финансовой организацией, которой в 2023 году пришлось закрыть свой криптовалютный проект. Ранее о прекращении деятельности объявила торговая платформа для институционалов TradeBlock, входящая в состав холдинга Digital Currency Group.

В компании сослались на неудовлетворительное состояние экономики и неопределенную регуляторную среду для цифровых активов в США.

Cowen запустил ориентированное на цифровые активы подразделение в марте 2022 года. Клиентам сервиса были доступны операции с 16 активами, включая биткоин, Ethereum, Solana, Aave и USD Coin.

В перспективе банк планировал добавить поддержку криптодеривативов, DeFi и NFT.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами