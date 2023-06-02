За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 208 910 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов, 15 танков и 10 ракет. Потери врага за 1 июня
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Потери врага
- личного состава — около 208910 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3819 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 7490 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3501 (+27) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 335 (+2) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3137 (+6),
- крылатые ракеты — 1117 (+10),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6267 (+28) ед,
- специальная техника — 465 (+7).
Источник: Минфин
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