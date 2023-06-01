Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире

Американский миллиардер Илон Маск снова стал самым богатым человеком мира, обойдя в рейтинге французского магната Бернара Арно после того, как акции компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) упали на 2,6% на торгах в Париже. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что в этом году Маск и 74-летний Арно соревнуются за первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index — списке 500 самых богатых людей мира.

Арно впервые опередил Маска в декабре. Компания LVMH, основанная Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy. Акции LVMH с апреля упали примерно на 10%.

Илон Маск заработал в этом году более $55,3 млрд, преимущественно благодаря Tesla. Автопроизводство, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года выросло на 66%.

Сейчас состояние Маска оценивается примерно в $192 млрд, а состояние Арно — около $187 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что президент группы компаний LVMH Бернар Арно и его семья возглавили рейтинг самых богатых людей по версии Forbes.